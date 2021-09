Jeder dritte Autofahrer ist in Günzburg zu schnell unterwegs

Als "erschreckend" bezeichnet die Polizei in Günzburg die Auswertung einer Geschwindigkeitskontrolle: Fast jeder Dritte fährt im Wasserburger Weg zu schnell.

Die Ergebnisse einer Geschwindigkeitsüberwachung am Mittwoch im Stadtgebiet von Günzburg lassen die Polizei an der Moral der Verkehrsteilnehmer zweifeln. Im Wasserburger Weg führte die Verkehrspolizeiinspektion (VPI) Neu-Ulm in den frühen Abendstunden eine Geschwindigkeitsüberwachung durch. Hier gab es laut Polizei immer wieder Beschwerden von Anwohnern, dass in dem auf 30 Stundenkilometer begrenzten Bereich zu schnell gefahren werde. Dieser Verdacht wurde nun durch die Geschwindigkeitsmessungen bestätigt. Als geradezu "erschreckend" bewerten die Beamten, dass nahezu jeder dritte Autofahrer in diesem Bereich zu schnell unterwegs war. So stellten die Beamten der VPI Neu-Ulm 63 Geschwindigkeitsverstöße fest. Der schnellste Autofahrer war bei den erlaubten 30 km/h mit 55 km/h unterwegs. Den Fahrer erwartet eine Bußgeldanzeige von knapp 100 Euro, sowie einen Punkt im Verkehrseignungsregister des Kraftfahrtbundesamts in Flensburg. (AZ)