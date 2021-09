Günzburg

Joe Gleixner Big Band: Ein Comeback der Spitzenklasse im Legoland

Nach langer Zeit trat die Joe Gleixner Bigband am Sonntag wieder vor Publikum auf. Ein Konzert in der Lego-Arena, exklusiv für die Leserinnen und Leser der Günzburger Zeitung, der Mittelschwäbischen Nachrichten und der Donau-Zeitung, die ein Ticket gewonnen hatten.

Von Peter Wieser

Vor Publikum hatte die Joe Gleixner Big Band zuletzt vor einem knappen Jahr gespielt. Den Auftritt am Sonntag in der Lego-Arena im Günzburger Legoland somit als Comeback zu bezeichnen, wäre somit gar nicht so falsch, zumal der vorangegangene ebenfalls dort stattgefunden hatte. Mit dem Unterschied, dass es damals bis kurz vor Konzertbeginn wie aus Kübeln geregnet hatte. Auch diesmal war es eine Veranstaltung für die Leser der Günzburger Zeitung, der Mittelschwäbischen Nachrichten und der Donau-Zeitung sowie für die Teilnehmer eines Gewinnspiels, die ebenfalls ein Ticket gewonnen hatten. Und die waren natürlich alle – nach so langer Big Band-Pause – mehr als gespannt. „Sensationell, wir freuen uns total auf den Joe Gleixner“, sagten Nicole Neher und Bernd Botzenhart, beide selber Musiker aus Neu-Ulm. „Live ist immer schöner“, schlossen sich Barbara Masak und Dieter Frank aus Sontheim an der Brenz an.

