Jubiläum der Günzburger BKH-Feuerwehr freut Kommandanten besonders

Welchen Grund das hat. Stefan Brunhuber, der Vorstandsvorsitzende der Bezirkskliniken, gibt eine Bestandsgarantie für diese besondere Feuerwehr ab.

Bestes Spätsommerwetter begleitete am Sonntag das Jubiläum zum 100-jährigen Bestehen der Werksfeuerwehr im Bezirkskrankenhaus (BKH) Günzburg. Höhepunkt war die Übergabe eines neuen BMW X3 als Kommandanten-Einsatzwagen an Feuerwehrchef Tobias Hupfauer. Mit dabei waren Günzburgs Oberbürgermeister Gerhard Jauernig, der die wichtige Funktion der Wehr für eine „Stadt in der Stadt“ hervorhob, sowie Stefan Brunhuber, Vorstandsvorsitzender der Bezirkskliniken Schwaben.

Er gab eine Bestandsgarantie für die Werkseinsatzkräfte ab. Während des Festakts im neuen Mehrzweckgebäude des BKH hatten Kreisbrandrat Stefan Müller, Andreas Schnepp vom bayerischen Werksfeuerwehrverband und Günzburgs Stadtbrandinspektor Christian Eisele die große Bedeutung und Notwendigkeit der BKH-Wehr mit ihrer professionellen Hilfe für die Spezialklinik mit mehr als 440 Patienten, 1500 Beschäftigten und circa 100 Gebäuden hervorgehoben. Eisele übergab von der Günzburger Patenwehr als Jubiläumsgeschenk ein Band für die frisch renovierte Standarte der Werkswehr.