Junge Leute setzen sich für eine Strandbar in Günzburg ein

Die Jusos planen, die Hagenweide in Günzburg unter anderem mit einer Strandbar aufzuwerten. Ein möglicher Standort wäre oberhalb des Skaterplatzes direkt an der Günz.

Von Michael Lindner

Drei Männer sitzen auf einer Parkbank und trinken jeweils ein Bier. Sie reden, lachen und gestikulieren, während die Sonnenstrahlen zwischen den mächtigen Bäumen auf sie scheinen. Ansonsten ist an jenem sommerlichen Spätnachmittag in der grünen Lunge der Stadt Günzburg wenig los. Vereinzelt durchqueren Fußgänger die Parkanlage Hagenweide, ab und an ist eine Fahrradfahrerin unterwegs. "Das ist doch traurig", sagt SPD-Stadtrat Michael Jahn. "Wir haben hier so einen tollen Park mitten in der Stadt und kaum jemand ist hier." Er und seine Mitstreiter der Jungsozialistinnen und Jungsozialisten in der SPD, kurz Jusos, möchten der Hagenweide neues Leben einhauchen – ein zentraler Punkt soll dabei eine Art Strandbar mit Liegefläche sein.

