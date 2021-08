Junger Einbrecher muss nach Raubzug in Günzburg wieder hinter Gitter

Plus Mehr als ein Drittel seines Lebens ist der Angeklagte kriminell. Er ist erst 23 Jahre alt. Welche Straftat in Günzburg ihn nun wiederholt ins Gefängnis bringt.

Die kriminelle Karriere eines jungen Mannes hat für ihn drastische juristische Folgen: Er muss erneut ins Gefängnis, nachdem er erst kurz zuvor eine Haftstrafe wegen gemeinschaftlichen Raubes verbüßt hatte. Das Memminger Amtsgericht verurteilte den 23-Jährigen aus dem Landkreis Günzburg wegen Einbruchdiebstahls in einen Günzburger Asia-Imbiss mit anschließender Fahrerflucht.