Jusos fordern Verhaltenskodex für Stadträte in Günzburg

Im Zuge der Maskenaffäre wurde der Landkreis Günzburg deutschlandweit bekannt. Ein geplanter Leitfaden soll unter anderem den Umgang mit Geschenken beinhalten.

Im Zuge der Maskenaffäre steht der Landkreis Günzburg seit einigen Wochen deutschlandweit im Mittelpunkt. Diese Maskenaffäre hat zu einem massiven Vertrauensverlust der Bürger in die Politik im Allgemeinen geführt. Dem wollen die Günzburger Jusos entgegentreten und fordern, dass sich der Günzburger Stadtrat einen selbstverpflichtenden Verhaltenskodex in Ergänzung zu den schon bestehenden gesetzlichen Regelungen auferlegen sollte.

Der Vorsitzende der Günzburger Jusos Jonas Klingauf betont, dass "wir unseren Vertretern im Stadtrat großes Vertrauen entgegenbringen und das allgemeine Misstrauen am schlimmsten die Politiker trifft, die vor Ort mit ehrlichem Engagement und Überzeugung für Stadt und Kreis eintreten".

Jusos möchten einen Leitfaden für Stadträte in Günzburg

Aus diesem Grund haben die Jusos überlegt, wie eine Möglichkeit aussehen könnte, um das Vertrauen zurückzubringen und für Stadträte einen Leitfaden als Ergänzung zu den schon bestehenden Regelungen und dem abgeleisteten Eid zu schaffen, wie zum Beispiel mit Interessenskonflikten umgegangen werden kann.

Beinhalten soll der Leitfaden in den Augen der Jusos insbesondere Verhaltensregeln zur Annahme von Geschenken, Einladungen, Gutscheinen, sonstigen Vorteilen und dem Umgang mit Interessenskonflikten. Der Kodex soll in den Augen der Günzburger Jusos vom Stadtrat selbst im Rahmen einer Klausurtagung parteiübergreifend ausgearbeitet und in der nächsten Sitzung des Stadtrats diskutiert und verabschiedet werden.

Neben der Signalwirkung an die Öffentlichkeit und einer weiteren Brandmauer gegen unethisches Verhalten sehen die Jusos ganz praktische Vorteile eines solchen Kodexes. Sie wollen damit moralische Zwickmühlen, in die gerade Kommunalpolitiker schnell kommen können, lösen. Stadtrat Michael Jahn betont, dass "dieser Kodex keineswegs mehr Bürokratie oder Fesseln für die Mandatsträger darstellen soll, sondern vielmehr sogar eine Hilfestellung sein kann, um auf der einen Seite vielleicht sein Gesicht gegenüber einem Bekannten wahren und auf der anderen Seite seinem Mandat ohne jeden Beigeschmack nachkommen zu können" .(AZ)

