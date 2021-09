Günzburg

Kindergarten Weststadt in Günzburg feiert Richtfest

Bim Kindergarten Weststadt in Günzburg wurde in kleinem Rahmen ein symbolisches Richtfest gefeiert. Auch eine Zeitkapsel wurde eingebaut. Nawrar und Felix vom Kinderhaus Hagenweide durften sie befüllen.

Von Peter Wieser

Eine FFP2-Maske und eine aktuelle Ausgabe der Günzburger Zeitung sollen später einmal der Nachwelt vermitteln, wie das damals so war und was alles passiert ist, als beim Kindergarten Weststadt in Günzburg am Freitag das Richtfest gefeiert wurde. Symbolisch, ohne Richtspruch und in einem sehr kleinen Rahmen.

