Günzburg

16:52 Uhr

Klebrige Angelegenheit geklärt: Polizei ertappt 13-Jährigen beim Eierwerfen

Die Polizei hat am Dienstagabend einen 13-Jährigen dabei erwischt, wie er in der Günzburger Markgraf-Karl-Straße Eier an ein Wohnhaus geworfen hat.

Eine klebrige Angelegenheit, die jetzt geklärt ist: Schon vor einigen Tagen hatte ein zu diesem Zeitpunkt noch unbekannter Täter in der Günzburger Markgraf-Karl-Straße die Fassade eines Wohnanwesens versaut - indem er Eier dagegengeworfen hat. Der Sachschaden belief sich auf mehrere Hundert Euro. Jetzt wissen die Beamten, wer dahintersteckt: Ein 13-Jähriger wurde am Dienstagabend gegen halb sieben auf frischer Tat ertappt. Schon wieder hat der Jugendliche vier Eier ans Wohnanwesen geworfen. Im Rahmen der Ermittlungen räumte er ein, dass er die Fassade auch vor einigen Tagen beworfen hat. (AZ)

