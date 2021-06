Kleintransporter drängt Auto auf A8 ab und flüchtet

Eine Autofahrerin wurde am Dienstagabend bei einem Ausweichmanöver auf der A8 verletzt. Die Polizei sucht den Fahrer eines Kleintransporters, der vom Unfall flüchtete.

Es war eine Situation, die sich auf der Autobahn jeden Tag vielmals abspielt: Ein Fahrzeug will ein langsamer fahrendes überholen. Plötzlich schert der Überholte nach links und es wird eng. Auf der A8 ging so eine Situation am Dienstagabend für eine 59-jährige Frau nicht so gut aus. Sie war laut Polizei gerade in Fahrtrichtung Stuttgart auf Höhe des Günzburger Stadtteils Leinheim unterwegs. Die Frau fuhr mit ihrem Wagen auf dem linken der drei Fahrstreifen und wollte einen auf dem Mittelstreifen fahrenden weißen Kleintransporter überholen. Dieser scherte plötzlich, ohne zu blinken, auf den linken Fahrstreifen aus. Die Frau bremste ihren Pkw stark ab und wich nach links aus. Bei diesem Fahrmanöver verlor sie die Kontrolle über das Fahrzeug, geriet ins Schleudern und kam nach rechts von der Fahrbahn ab.

Fahrerin verletzt und 14.500 Euro Sachschaden

Der nach Polizeiangaben den Unfall verursachende Fahrer des weißen Transporters setzte sein Fahrt, ohne anzuhalten fort. Die Verunglückte wurde vom Rettungsdienst zur Untersuchung in die Günzburger Kreisklinik gebracht. Sie zog sich beim Unfall mehrere Hämatome und Prellungen zu. Am Fahrzeug der Frau entstand ein Schaden in Höhe von geschätzten 12.000 Euro. Bei dem Unfall wurden auch mehrere Schutzplankenfelder und ein Leitpfosten beschädigt, hier wird die Schadenssumme mit 2500 Euro beziffert.

Autobahn war zeitweise komplett gesperrt

Die Feuerwehr Burgau und die Betreibergesellschaft Pansuevia waren mit Einsatzkräften vor Ort und übernahmen die Absicherungs- und Reinigungsarbeiten. Dazu musste die Autobahn in Richtung Stuttgart kurzfristig sogar komplett gesperrt werden. Die Autobahnpolizei Günzburg ermittelt gegen den Fahrer des flüchtigen Kleintransporters wegen des unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle und bittet Zeugen, die Hinweise auf den weißen Transporter geben können, sich unter Telefon 08221/919311 zu melden. (AZ)