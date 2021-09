Kreuz neben VW-Symbol in den Lack eines geparkten Autos geritzt

Knapp 1000 Euro Schaden hat ein unbekannter Täter an einem Wagen an der Günzburger Parkstraße angerichtet.

An einem Auto, das in der Zeit von Samstag um 16 bis Sonntag um 16.30 Uhr an der Günzburger Parkstraße auf Höhe der Hausnummer 10 abgestellt war, ist die Heckklappe mit einem unbekannten Gegenstand beschädigt worden.

Es wurde rechts neben dem VW-Symbol ein Kreuz in der Größe von 20 mal 20 Zentimetern in den Lack geritzt. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Günzburg unter der Telefonnummer 08221/919-0 entgegen. (AZ)

Lesen Sie dazu auch