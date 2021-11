Kundin wird Geldbeutel während Einkauf aus Handtasche geklaut

Eine Kundin war in Günzburg während ihres Einkaufs so abgelenkt, dass sie nicht bemerkte, wie ihr der Geldbeutel aus der Handtasche gestohlen wurde.

Das war ein teurer Einkauf. Während eines Einkaufs im Lidl-Verbrauchermarkt in der Violastraße in Günzburg wurde einer Frau am Donnerstagnachmittag der Geldbeutel aus ihrer Handtasche gestohlen.

Die Kundin bemerkte den Diebstahl in Günzburg erst an der Kasse

Der Kundin fiel der Diebstahl erst auf, als sie die gekaufte Ware bezahlen wollte. In dem Geldbeutel befanden sich ungefähr 40 Euro. Zeugenhinweise zu den unbekannten Tätern erbittet die Polizeiinspektion Günzburg unter Telefon 08221/9190. (AZ)