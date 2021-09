Ladendieb verliert gestohlene Jacke auf der Flucht

Er war in einem Bekleidungsgeschäft am Günzburger Marktplatz erwischt worden. Der Sohn der Inhaberin versuchte noch, ihn zu verfolgen.

Ein bislang unbekannter Mann ist am Dienstag um 10.20 Uhr in ein Bekleidungsgeschäft am Günzburger Markplatz gekommen. Er nahm zwei Jacken mit in die Umkleidekabine. Nach der Anprobe hängte er eine der Jacken zurück.

Die Geschäftsinhaberin konnte erkennen, dass er die zweite Jacke unter seinem Pulli versteckt hatte, und sprach den Mann auf den Diebstahl an. Daraufhin rannte der unbekannte Täter aus dem Geschäft.

Der Sohn der Inhaberin versuchte noch, den Mann zu verfolgen, verlor ihn laut Polizei jedoch aus den Augen. Bei der Flucht verlor der Beschuldigte die gestohlene Jacke. Er war circa 35 Jahre alt, etwa 1,88 Meter groß, hatte kurze lockige Haare und einen dunklen Teint und trug einen grauen Pulli. (AZ)