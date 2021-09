Lastwagen war auf der Autobahn zu schnell und überladen unterwegs

Das war eine teure Fahrt für einen polnischen Fahrer eines Kleinlasters. Polizeibeamte kontrollierten das überladene Fahrzeug auf der Autobahn und stellten noch mehr Vergehen fest.

Beamte des Schwerverkehrstrupps der Verkehrspolizei Neu-Ulm kontrollierten am Donnerstagabend auf der A8 in Höhe Günzburg einen polnischen Kleinlastwagen mit Anhänger. Das Fahrzeuggespann war mit drei Autos beladen. Den Beamten fiel schnell auf, dass da was nicht stimmen konnte. Bei einer Wiegung des Fahrzeuggespannes wurden gleich mehrere Gewichtsverstöße festgestellt. Sowohl die Achslast, als auch das Gesamtgewicht des Gefährts waren deutlich überschritten. Für den gewerblichen Transport hätte der 27-jährige Fahrer laut Polizei zudem noch eine Erlaubnis benötigt. Darüber hinaus war er statt der erlaubten Geschwindigkeit von 80 Stundenkilometer mit 110 km/h unterwegs. Für all diese Verstöße musste der polnische Fahrer eine Sicherheitsleistung für das zu erwartende Bußgeldverfahren in Höhe von fast 1500 Euro hinterlegen. Zudem durfte er seine Fahrt im überladenen Zustand nicht mehr weiterführen. (AZ)