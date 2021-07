Günzburg

Leerstand in der Günzburger Innenstadt wird künstlerisch kaschiert

Susanne Pögl-Aßfalg erläutert ihre großformatigen Linolschnitte der Serie Kehrwoche, die in einem leeren Ladenlokal am Marktplatz in Günzburg zu sehen sind.

Plus Andernorts fallen geschlossene Geschäfte stärker ins Auge, aber auch in Günzburg gibt es verwaiste Ladenlokale. Mehrere sind vorübergehend mit Kunst gefüllt.

Von Gertrud Adlassnig

Bunte Hingucker statt grauer Leerstände: In Günzburg dürfen sich Spaziergänger, Stadtbummler und Kunstfreunde ab sofort drei Wochen lang über eine besondere Art der Kunstausstellung freuen. Gemeinsam mit der Stadt und dem Stadtmarketing hat der Kunstverein Off Art Leerstände in der Innenstadt mit Werken von Mitgliedern in Minigalerien verwandelt. Zum Auftakt mit Bürgermeister Gerhard Jauernig ( SPD) führten die Vereinsvorsitzenden und die beteiligten Künstler Besucher über den Marktplatz und die Hofgasse zurück zum ehemaligen Zigarrenhaus.

