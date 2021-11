Legoland Günzburg hat an Fasching geöffnet

Das Legoland Günzburg verlängert seine Saison bis zum 28. November. Was zum Faschingsauftakt am 11.11 geboten ist.

Erstmals in der Legoland-Geschichte verwandelt sich der Freizeitpark in Günzburg zum Treffpunkt für alle kleinen und großen Faschingsnarren. Denn zum Faschingsauftakt am 11. November stehen neben den vielen Attraktionen und Fahrgeschäften auch bunte Faschingsaktionen auf dem Programm.

Das neue Kreativzentrum "Rebuild the World" veranstaltet beispielsweise ab 11 Uhr das kreative Ordenbauen aus Legosteinen. Geschmückt mit dem selbst gebauten Abzeichen geht es weiter zur Kinderdisco, welche regelmäßig im Miniland stattfindet. Danach wartet eine Premiere auf die Besucherinnen und Besucher: Bei drei Meet&Greets über den Tag verteilt kann das erste Legoland-Prinzenpaar mit Parkdrache Prinz Olli und seiner Prinzessin Melodia erlebt werden. Alle kostümierten Besucherinnen und Besucher erhalten einen Rabatt in den Legoshops im Park.

Faschingsvereine aus der Region treten im Legoland Günzburg auf

Zum Abschluss des närrischen Tages sorgt eine Bühnenshow mit den Faschingsvereinen Laudonia aus Lauingen, der Narrneusia aus Neusäß und dem FFC Augsburg für ein actionreiches Highlight in der Lego-Arena: Von Kinder-Piraten und -Cowboys über erwachsene Showtänze bis hin zu Prinzenpaar-Walzern ist hier für jedes Alter etwas geboten.

Der Besuch des Faschings-Aktionstags ist dabei quasi kostenfrei: Denn zu jedem Online-Tagesticket, das noch für die Saisonverlängerung gekauft wird, erhalten Besucherinnen und Besucher ein undatiertes Tagesticket für den Beginn der Jubiläumssaison 2022 dazu. Während der diesjährigen Saisonverlängerung vom 11. bis 28. November ist das Legoland immer von Donnerstag bis Sonntag von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Der letzte Tag wird traditionell mit dem Feuerwerk abgerundet. (AZ)

