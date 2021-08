Günzburg

vor 32 Min.

Legoland statt Lago Maggiore: Zu Besuch bei den Campern auf dem Gutshof Donauried

Viele Urlauber machen Station auf dem Camping Gutshof Donauried am Stadtrand von Günzburg.

Plus Welche Urlauber zieht es nach Günzburg? Warum? Und wo kommen sie her? Ein Besuch auf dem Gutshof Donauried, wo Camper an ihren Klapptisch geladen haben.

Von Nadine Rau

Die Gantners mussten eine Entscheidung treffen. Lago Maggiore oder Legoland? Heute stehen sie mit ihrem Citroën Vanster auf dem Gutshof Donauried in Günzburg - die Legosteine haben gesiegt. "Wir haben einen großen Legobauer dabei", sagt Cornelia Gantner und ruft ihren Sohn Hannes an den Tisch. Hannes ist erst sechs Jahre alt, seine Schwester Paulina ist neun, und beide freuen sich auf den geplanten Ausflug am nächsten Tag. Im neuen Auto haben sie schon das aufklappbare Dach für sich reserviert, die Eltern müssen unten schlafen. "Wir hatten davor einen alten VW T4, da war immer viel Improvisation dabei", sagt Papa Lutz Gantner und lacht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen