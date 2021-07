Legosteine für die Absolventen der Dominikus-Zimmermann-Realschule in Günzburg

Die Schulleitung der Dominikus-Zimmermann-Realschule in Günzburg hat sich für die 50 Absolventen etwas Besonderes einfallen lassen. Ein Legostein wird zum Symbol.

Der Realschulabschluss kann mit einem Legostein verglichen werden: er ist beständig, hoch anerkannt, und jeder kann auf ihn auf vielfältige Weise aufbauen und so seinen eigenen Lebensweg gestalten. Mit diesen Worten verabschiedete Schulleiter Oliver Wahl am Donnerstag Vormittag bei einer Feierstunde die 50 Absolventinnen und Absolventen der Dominikus-Zimmermann-Realschule (DZRS). Alle Abschlussschülerinnen und -schüler der Schule an der Günzburger Rebaystraße erhielten zu ihrem Abschlusszeugnis als Erinnerung an ihre Realschulzeit einen bunten Stein mit dem eingraviertem Schulkürzel DZRS. Die drei besten Absolventen mit einem Notendurchschnitt von 1,3 sind Johannes Anwald, Felix Winterhalter und Dominik Hoser.

50 Absolventen wurden an der Dominikus-Zimmermann-Realschule in Günzburg verabschiedet - hier die Klasse 10a. Foto: Nadine Schünzel

Diese Jugendlichen haben den Realschulabschluss

Klasse 10a: Bernd Angermeyer ( Günzburg), Johannes Anwald (Reisensburg), Selin Ashimova ( Offingen), Metehan Atik (Günzburg), Nico Bucher ( Nersingen), Finn Dorner (Günzburg), Jannic Eberhardt (Riedheim), Fabian Fedoseev (Günzburg), Pascal Heer (Oberfahlheim), Noel Ngo (Leinheim), Romano Giuseppe (Günzburg), Julian Schmidt (Leipheim), Tom Seidel (Wasserburg), Omar Selaci (Günzburg), Tobias Späth ( Jettingen-Scheppach), Osman Tarhan (Günzburg) und Eren Ünaldi (Günzburg).

Die 50 Absolventen der Dominikus-Zimmermann-Realschule in Günzburg bekamen einen besonderen Legostein zum Abschied. Foto: Nadine Schünzel

Klasse 10b: Erdem Atik (Günzburg), Andreas Bamberger (Günzburg), Umut Bozkurt (Günzburg), Kai Dahmen (Günzburg), Lukas Drotleff (Rettenbach), Maria Ebeling (Jettingen-Scheppach), Talha Eker (Günzburg), Noah Fischer (Günzburg), Mathis Güntzel (Günzburg), Raffael Heinrich (Bubesheim), Dominik Hoser (Gundremmingen), Matthias Kaiser (Offingen), Tom Kammerer (Nersingen), Üveys Özdogan (Günzburg), Timo Offner (Günzburg), Timo Popko (Riedhausen), Michel Riedinger (Bubesheim), Tobias Schroweg (Günzburg), Lena Schulz (Lauingen), Onur Sivri (Günzburg), Leo Spengler (Günzburg) und Dominik Uano (Offingen).

Herzlichen Glückwunsch! (AZ)