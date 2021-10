31-Jähriger fällt Polizei in Leipheim nach Drogenkonsum auf

Mit illegalen und legalen Drogen hatte die Polizei in der Nacht von Freitag auf Samstag in Günzburg und in Leipheim zu tun.

Ein 31-jähriger E-Scooter-Fahrer wurde in Leipheim in der Wallgrabenstraße in der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 0.30 Uhr einer Verkehrskontrolle unterzogen. Die eingesetzten Beamten stellten, wie es im Bericht heißt, "drogentypische Auffälligkeiten" fest. Der Mann gab den Drogenkonsum zu. Deshalb wurde eine Blutentnahme im Krankenhaus Günzburg angeordnet. Im Anschluss an die Blutentnahme wurden in der Wohnung des Mannes noch ein Joint und eine geringe Menge Marihuana gefunden. Ihn erwartet nun eine Anzeige und ein Fahrverbot, welches auch für E-Scooter gilt.

Gegen 5.30 Uhr wurde eine 28 Jahre alte Autofahrerin in der Wilhelm-Maybach-Straße in Günzburg kontrolliert. Die Polizisten nahmen Alkoholgeruch wahr. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 0,5 Promille, der sich auf der Polizeiinspektion durch einen gerichtsverwertbaren Atemalkoholtest bestätigte. Die Frau erwartet ein Bußgeld in Höhe von mindestens 500 Euro und ein Fahrverbot, heißt es im Polizeibericht vom Samstag. (AZ)