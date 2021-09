A8-Anschluss Leipheim: Günzburg fürchtet mehr Verkehr auf Ulmer Straße

Plus "Unnötig wie ein Kropf" sei eine Verlegung des A8-Anschlusses bei Leipheim. Auf vielen Straßen Günzburgs würde durch die Maßnahme deutlich mehr Verkehr rollen.

Die Stadt Leipheim beschäftigt sich seit Jahrzehnten, genauer gesagt seit den 70er-Jahren, mit einer Verlegung des Autobahnanschlusses. Vor zwei Monaten behandelte der dortige Stadtrat erneut das Projekt. Diese Woche hat sich auch der Stadtrat Günzburg mit dem Vorhaben beschäftigt und eine klare Meinung: Eine Verlegung des Autobahnanschlusses wird abgelehnt, zu gravierend seien die negativen Folgen für die Stadt Günzburg.