Polizei kontrolliert bei Günzburg und Leipheim in der Tuning-Szene

Die "Kontrollgruppe Poser- und Tuningszene" der Polizei war in der Nacht von Samstag auf Sonntag im Bereich Günzburg und Leipheim unterwegs.

"KG PT" wird sie bei der Polizei abgekürzt. Die vier Buchstaben stehen für "Kontrollgruppe Poser- und Tuningszene". Kollegen der regionalen Kontrollgruppe waren in der Nacht von Samstag auf Sonntag im Bereich Günzburg und Leipheim unterwegs. Sie stellten während ihrer Kontrollen zahlreiche Verstöße nach der Straßenverkehrsordnung und Straßenverkehrszulassungsordnung fest, welche teilweise auch mit Barverwarnungen geahndet wurden. In einem Fall jedoch, waren die technischen Veränderungen an Motor und Auspuffanlage so gravierend, dass das Fahrzeug, ein Pkw VW Golf, an welchem zudem die Reifen abgefahren waren, für die Erstellung eines Sachverständigengutachtens vorläufig sichergestellt werden musste. Gegen den Golf-Fahrer wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet. (AZ)