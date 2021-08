Wie das Ehepaar Munk ein Stück vom Lebensglück zurückgibt

Die Geschäftsleute Munk stiften während der Einweihung ihres neuen Gebäudes 12.000 Euro für die Kartei der Not. Was daran besonders ist.

Auch wenn es hier und dort einmal einen Rückschlag gegeben hat: Insgesamt betrachtet, sagt der Unternehmer Ferdinand Munk, "haben wir im Leben viel Glück gehabt". Seine Frau Ruth pflichtet ihm bei. Beide haben ihren 60. Geburtstag zum Anlass genommen - er feierte in großem Stil vor wenigen Tagen, sie mitten in der Corona-Pandemie im vergangenen Jahr im kleinen Kreis -, um etwas von ihrem Lebensglück zurückzugeben.

Ende der vergangenen Woche bedachten die beiden während der Eröffnungsfeierlichkeiten des neuen Standorts in Leipheim (im neuen Gebäude im Areal Pro ist der Bereich Rettungstechnik untergebracht; wir berichteten) die Kartei der Not, das Hilfswerk unserer Zeitung. Unschuldig in Not geratene Menschen zu unterstützen, ist nicht nur an diesem Tag ein Anliegen der Munks. Seit Jahren spenden sie für diejenigen, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Der diesmal gestiftete Betrag orientiert sich am Lebensalter des Ehepaars. 60 und 60 ergibt 120. Und für jeden der beiden wurde noch eine Null drangehängt, sodass eine stolze Summe von 12.000 Euro zusammengekommen ist.

Kartei der Not: Was Geschäftsführer Arnd Hansen sehr freut

Arnd Hansen, der Geschäftsführer der Stiftung Kartei der Not, war beeindruckt von dieser Einzelspende. Dieses Engagement für finanziell Schwächere sei wegen der Höhe etwas Besonderes. Hansen dankte aber auch dafür, dass die Familie Munk immer wieder gibt und dies als Daueraufgabe betrachtet in einer Welt, in der gerne Events und punktueller Einsatz herausgehoben werden. Das passt ganz zur Erkenntnis von Ferdinand Munk, dass man nichts mitnehmen kann, wenn einmal die Zeit für das irdische Leben abgelaufen ist. (AZ)