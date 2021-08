Lenkrad eines roten Opel in Günzburg gestohlen

Unbekannte beschädigen ein Auto, das zwei Monate lang in Günzburg geparkt war. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Zwei Monate lang war der rote Opel Corsa im Sommer 2021 auf dem Rewe-Parkplatz in der Maria-Theresia-Straße in Günzburg abgestellt gewesen. Am 26. August stellte der Besitzer massive Beschädigungen am bereits betagten Fahrzeug fest.

Nach Angaben der Polizei wurde das Schloss der Beifahrertür aufgehebelt. Zudem wurden im Inneren das Lenkrad abmontiert und auch Manipulationen am Zündschloss ausgeführt.

Sachdienliche Hinweise zu der Tat oder Tätern nimmt die Polizei in Günzburg unter der Telefonnummer 08221/919-0 entgegen. (AZ)

