Günzburg

vor 16 Min.

Linienbus streift geparktes Auto in Günzburg

Ein Linienbus hat am Dienstagmittag ein geparktes Auto in der Straße "Am Stadtbach" gestreift.

Der Fahrer eines Linienbusses ist am Dienstag, 25. Mai, mittags auf der Straße "Am Stadtbach" gefahren. Auf Höhe der Berufsschule fuhr der 46-Jährige nach rechts in eine Haltebucht ein. Dabei streifte der Bus ein Auto, das am Fahrbahnrand geparkt hatte. Es entstand ein Sachschaden von rund 2000 Euro. (AZ) Lesen Sie dazu auch: Sekundenschlaf: Unfall auf A8 bei Jettingen-Scheppach mit drei Verletzten



