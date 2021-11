Mann schlägt mit Taschenlampe gegen Scheibe eines Autos

Mit einer Taschenlampe beschädigt ein Unbekannter ein Auto in Günzburg. Anschließend macht sich der Täter aus dem Staub.

Zwei Personen saßen am Sonntag gegen 20.15 Uhr in einem Auto, das auf einem Feldweg in Verlängerung zum Alplabildweg in Günzburg stand. Währenddessen lief ein unbekannter Mann mit Hund zum Wagen und schlug plötzlich mit einer Taschenlampe derart gegen die Scheibe der Fahrertür, dass diese zerkratzt wurde.

Laut Polizei entstenden 300 Euro Schaden an der Autoscheibe

Anschließend lief der unbekannte Täter davon. Am Auto entstand laut Polizei ein Sachschaden von geschätzten 300 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg, Telefon 08221/919-0, in Verbindung zu setzen. (AZ)