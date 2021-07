Günzburg

vor 52 Min.

Mann spiegelt Liebesbeziehung vor und erpresst Frau

Ein Mann, der sich als Soldat in Syrien ausgibt, spielt im Chat Interesse an einer Frau vor und fordert dann Geld von ihr. Sie fällt aber nicht darauf herein.

Eine 57-jährige Frau hat zwischen Freitag und Montag bei Facebook einen unbekannten Mann kennengelernt. Dieser gab sich als Soldat aus, der in Syrien im Einsatz sei, und spielte das Interesse an einer Beziehung mit ihr vor. Im Verlauf des Chats, der sich überwiegend auf einen Messengerdienst verlagerte, nannte die Frau ihre echte Adresse. Der Unbekannte gab dann an, dass er ihr ein Paket mit 1,5 Millionen Euro geschickt habe, das von der Einwanderungsbehörde jedoch abgefangen wurde. Er verlangte von der Frau, dass sie 3.225 Euro als Auslöse vorstrecken solle, was diese jedoch nicht tat. Daraufhin fing der Unbekannte an, Druck auf die Frau auszuüben, woraufhin die Frau schließlich zur Polizei ging. Die Polizei spricht in diesem Fall von sogenanntem love scamming, Betrug mit vorgetäuschter Liebe. (AZ)

