Mann stiehlt mehrere Jacken von Kleiderständer in Günzburg

Zeugen haben daraufhin die Polizei alarmiert, die nach dem Dieb fahndete und ihn schließlich vorläufig festnehmen konnte.

Mehrere Zeugen haben beobachtet, wie am Samstag gegen 16 Uhr ein Mann von einem Kleiderständer vor einem Bekleidungsgeschäft an der Violastraße in Günzburg mehrere Jacken nahm und damit flüchtete, ohne diese zu bezahlen.

Die Zeugen verständigten umgehend die Polizei, sodass der 27-jährige Täter im Rahmen der Fahndung vorläufig festgenommen werden konnte. Die Tatbeute im Wert von 350 Euro wurde sichergestellt. (AZ)

