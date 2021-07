Mann wird in Günzburger Spielothek aggressiv und attackiert die Polizei

Schließlich muss der 49-Jährige von der Günzburger Polizei ins Bezirkskrankenhaus gebracht werden. Doch auf dem Weg dorthin rastet er weiter aus.

Ein 49-Jähriger hat am Sonntag eine Spielothek in Günzburg kurz vor 22 Uhr ohne Mund-Nasen-Schutz betreten. Als er von einem Beschäftigten angesprochen wurde, pöbelte der Mann diesen an. Daraufhin wurde er von dem Mitarbeiter aufgefordert, zu gehen. Dieser Aufforderung kam der 49-Jährige erst nach, als ihm angekündigt wurde, dass die Polizei verständigt werde.

Wenige Minuten später kehrte der Mann jedoch zur Spielothek zurück und beleidigte den Beschäftigten. Dieser rief die Polizei. Der 49-Jährige hatte vor dem Eintreffen der Beamten die Spielothek verlassen. Er konnte jedoch im Rahmen einer Fahndung im Bereich des Marktplatzes angetroffen werden, nachdem die Streife von einem Passanten auf einen aggressiven Mann aufmerksam gemacht worden war. Der 49-Jährige wurde während des Gespräches mit den Beamten beziehungsweise beim Feststellen der Personalien zunehmend aggressiver, berichtet die Polizei.

Der Mann spuckt die Polizisten an

Er beleidigte demnach die Beamten mit unzähligen Ausdrücken. Da er auch drohte, die Polizisten anzugreifen und es nicht auszuschließen gewesen sei, dass der Mann weitere Straftaten begeht, musste er schließlich unter Anwendung einfacher körperlicher Gewalt in Gewahrsam genommen werden. Als er in die Gewahrsamszelle gebracht werden sollte, leistete der Mann, der augenscheinlich unter Alkoholeinfluss gestanden sei, Widerstand, indem er unter anderem versuchte, die Beamten zu treten und sie zu beißen.

Im weiteren Verlauf musste der Mann letztlich, aufgrund seiner psychischen Verfassung, zur ärztlichen Behandlung im Bezirkskrankenhaus untergebracht werden. Als er dorthin gebracht wurde, spuckte der Mann zwei Beamte an. Gegen den 49-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Verdachts der Beleidigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet. (AZ)

Lesen Sie dazu auch