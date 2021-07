Markus Maschowski ist der neue Günzburger Rotary-Präsident

Markus Maschowski löst Stephanie Mengele im Präsidentenamt der Günzburger Rotarier ab. Mengele bilanzierte ein ungewöhnliches und schwieriges Vereinsjahr.

Die Übergabe des Rotary-Präsidentenamtes durch Stephanie Mengele an ihren Nachfolger Markus Maschowski nach einem Jahr ist nichts Ungewöhnliches. Das Jahr, für das Mengele an der Spitze der Organisation die Verantwortung übernommen hat, war es hingegen schon - unvergleichbar mit all dem, was zuvor war. Wegen der Corona-Pandemie konnten persönliche Treffen so gut wie nicht stattfinden; und die geplanten Spendenaktionen waren nur sehr schwierig umsetzbar.

Dank moderner Techniken wurde das Clubleben aber via wöchentlich stattfindender Zoom-Meetings gut besucht weitergeführt. Inzwischen hat der Club sogenannte Hybrid-Meetings eingeführt, das heißt, eine persönliche wie auch eine Online-Teilnahme sind möglich. Als "sehr erfreulich" empfand Mengele die Tatsache, dass es dem gemeinnützigen Verein trotz erschwerter Bedingungen gelungen ist, im vergangenen Jahr Spendenaktionen mit Erlösen im Gesamtwert in Höhe von circa 32.000 Euro zu realisieren. Ebenso wurden zwei neue Mitglieder gewonnen, was für die langfristige Fortführung des humanitären Clubs sehr wichtig sei.

Hilfe für ein lokales und ein weit entferntes Projekt

Der neue Präsident Markus Maschowski bedankte sich bei der Pastpräsidentin für Ihr außerordentliches Engagement in diesen besonderen Zeiten und stellte seine Planungen für sein Präsidentenjahr vor. Neben vielen regionalen Aktionen wie der Organisation eines Kids-Wochenendes im Legoland für bedürftige Mädchen und Buben aus dem Landkreis sind auch geografisch weit entfernte Spendenprojekte, falls dies pandemiebedingt möglich ist, geplant. Hier steht der Baubeginn eines Schülerheimes in Nepal für etwa 150 Kinder als erster Punkt auf der Liste.

Die Verantwortlichen drückten die Hoffnung aus, dass die Welt schnellstmöglich zu einer neuen Post-Corona-Normalität zurückkehrt und der Rotary Club Günzburg mit seinen vielfältigen sozialen Projekten dazu beitragen kann, diese Welt ein klein wenig besser zu machen. (AZ)