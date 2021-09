Günzburg

18:00 Uhr

Mehr leere Läden: Wie steht es um die Günzburger Innenstadt?

Am Günzburger Marktplatz stehen mehrere Ladenlokale leer, so wie diese ehemalige Metzgerei und rechts daneben ein früheres Modegeschäft.

Plus Hier und da gibt es sie noch - Neueröffnungen. Doch insgesamt scheint die Zahl der Geschäftsaufgaben in Günzburgs Zentrum zu überwiegen. Warum? Eine Analyse.

Von Christian Kirstges

Alleine am Günzburger Marktplatz stehen derzeit sechs Ladenlokale leer, in den Seitenstraßen und -gassen sieht es nicht besser aus. Mit dem Wolle- und Kurzwarengeschäft "Breitfelder" an der Hofgasse steht ein weiterer Traditionsbetrieb vor der Geschäftsaufgabe - der Inhaber möchte übrigens nicht mit unserer Redaktion darüber sprechen. Die Zahl der verwaisten oder zu Büro- und Wohnraum umgenutzten Flächen im Zentrum nimmt gefühlt zu, während es nur noch vereinzelt Neueröffnungen wie bald die Bar "Flaneur" oder das bereits laufende griechische Restaurant am Marktplatz zu geben scheint. Woran liegt es, dass sich die lange Zeit im Vergleich zu anderen Kommunen in Günzburgs Größe noch gut dastehende Innenstadt nun verändert?

