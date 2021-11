Mehrere Diebstähle beschäftigen die Polizei am Wochenende

Die Polizeiinspektion Günzburg will mehrere Diebstähle aufklären, die sich am Wochenende ereigneten. Zu den Fällen werden Zeugen gesucht.

Auf ehrliche Finder hofft eine 18-Jährige, die am Sonntagnachmittag am Sportplatz in Bubesheim bei einem Fußballspiel zuschaute. Als sie gegen 16 Uhr die Zuschauertribüne verließ, ließ sie dort ihren Geldbeutel versehentlich liegen. Sie bemerkte dies jedoch kurze Zeit später. Als sie zu ihrem Sitzplatz zurückkam, musste sie feststellen, dass der Geldbeutel in der Zwischenzeit weg war. Neben diversen Dokumenten befand sich in dem Geldbeutel auch etwa 200 Euro Bargeld. Zeugen, die Angaben zu der Person machen können, die den Geldbeutel an sich genommen hat, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg unter Telefon 08221/9190 in Verbindung zu setzen.

Kennzeichen von Anhänger auf Günzburger Rastplatz geklaut

Im Zeitraum vom Samstag, 11 Uhr, bis Sonntag, 12 Uhr, wurde in Günzburg auf einem Rastplatz in der Wilhelm-Maybach-Straße ein Kennzeichen gestohlen, das an einem abgestellten Anhänger angebracht war. Ein dritter Diebstahl geschah in der Serafin-Stötter-Straße. Eine bislang unbekannte Person schlief offensichtlich in der Nacht von Samstag auf Sonntag im Keller eines neugebauten Anbaus eines Hauses. Aus diesem Anbau wurden zwei Cuttermesser, ein Halogenstrahler und mehrere Meter Kabel gestohlen. Zeugen, die in einem der beiden Fälle verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Günzburg unter Telefon 08221/9190 zu melden. (AZ)