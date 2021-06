Günzburg

17:30 Uhr

Mitarbeiter von OSI Food Solutions in Günzburg sind im Warnstreik

Die Mitarbeiter der OSI Food Solutions in Günzburg streiken am Dienstagnachmittag, 22. Juni 2021, gegen Kürzungen. Die Geschäftsführung kündigte die Tarifverträge und plant weitere Einschnitte.

Von Bernhard Weizenegger

"Wir - sind - mehr - wert" schallt es am Dienstagnachmittag vor den Werkstoren der Firma OSI Food Solutions in Günzburg. Die Gewerkschaft Nahrung Genuss Gaststätten NGG rief die Mitarbeiter für Dienstagmittag von 13.30 Uhr bis 15 Uhr zu einem Warnstreik vor den Werkstoren in der Röntgenstraße auf. Grund sind zähe Tarifverhandlungen, betriebsbedingte Kündigungen und deutliche Einschnitte bei Gehaltszuschlägen in den Nachtstunden, an Feiertagen und bei Mehrarbeit.

