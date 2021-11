Mitglieder der VR-Bank Donau-Mindel bekommen Dividende von zwei Prozent

Die VR-Bank Donau-Mindel trotzt der Pandemie mit einer positiven Entwicklung. Auf der virtuellen Vertreterversammlung wurden nun die Zahlen präsentiert.

Die 49. Vertreterversammlung der VR-Bank Donau-Mindel fand abermals in virtueller Form statt. In der Hoffnung, die Vertreterversammlung als Präsenzveranstaltung durchzuführen, war der geplante Termin ins vierte Quartal verschoben worden. Doch die Corona-Pandemie erfordere weiter Umsicht. Die Vorstände präsentierten ein ansehnliches Gesamtergebnis, das eine solide Ertragslage und eine gute Kapitalbasis belegten. Aus ihrer Sicht ein eindeutiger Nachweis, dass die Genossenschaftsbank der andauernden Niedrigzinspolitik sowie dem hohen Regulierungsdruck gewachsen sei. Die Vertreterversammlung beschloss die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von zwei Prozent an die Mitglieder.

Das zweite Jahr in Folge absolvierte die VR-Bank Donau-Mindel mit ihren Hauptstellen in Günzburg, Dillingen und Burgau die Vertreterversammlung virtuell über einen Zeitraum von insgesamt drei Tagen. Die Informations- und Frageblöcke boten den Vertretern und Vertreterinnen genügend Zeit, umfassend informiert in die Abstimmungen und Wahlen einzutreten. Per Videobotschaften und Informationspräsentation richteten sich der Aufsichtsratsvorsitzende Peter Stempfle sowie die Vorstandsmitglieder Alexander Jall und Stefan Fross online an die 237 Mitgliedervertreter und Vertreterinnen.

Kundenvolumen der VR-Bank wächst auf 3481 Millionen Euro

In einer Bildschirm-Präsentation wurde die gute Entwicklung aus dem abgelaufenen Geschäftsjahr 2020 vorgelegt. Mit 35.128 Mitgliedern zum Jahresende 2020 ist die VR-Bank nach wie vor die größte wirtschaftliche Personenvereinigung in den beiden Landkreisen Günzburg und Dillingen, heißt es in einer Pressemitteilung. Das gesamte betreute Kundenvolumen wuchs um 321,8 Millionen Euro auf 3481 Millionen Euro an.

Die Bilanzsumme stieg um 8,8 Prozent auf 1817 Millionen Euro, die Kundenkredite um 148,7 Millionen Euro oder 15,8 Prozent auf 1092 Millionen Euro, die Kundeneinlagen um 65,3 Millionen Euro (4,9 Prozent) auf 1390 Millionen Euro. Im Vergleich zu den bayerischen Genossenschaftsbanken liege die VR-Bank Donau-Mindel wie in den Vorjahren deutlich über dem Durchschnitt.

Wegen Corona treffen sich Vertreter der VR-Bank virtuell

Dass dieser Erfolg von zufriedenen Mitgliedern und Kunden herrühre, zeigten aktuelle Ergebnisse des neutralen Bankentests in den beiden Kreisstädten des Geschäftsgebiets durch die Gesellschaft für Qualitätsprüfung GmbH, bei denen die VR-Bank zum wiederholten Mal als „beste Berater-Bank“ ausgezeichnet wurde. Gut zwei Tage lang stand den Vertretern und Vertreterinnen das Informationsmaterial online zur Verfügung. Im selben Zeitraum konnten sie Fragen und Kommentare direkt an die Verantwortlichen stellen. Weiter bestand die Möglichkeit, Beiträge zur Diskussion einzustellen.

Zur abschließenden Abstimmung öffnete sich ein virtuelles Zeitfenster. Dabei stimmte jeder Vertreter in Eigenregie zu den relevanten Tagesordnungspunkten geheim ab. Die Agenda erforderte, neben den üblichen Entlastungen der Organe über den Dividendenbeschluss und über zwei Wahlen zum Aufsichtsrat zu entscheiden. Alle Abstimmungen wurden im Ergebnis mit jeweils sehr großer Mehrheit beschlossen, Vorstand und Aufsichtsrat wurden entlastet. (AZ)