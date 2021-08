Musik-Festival im Legoland: Anfang September tritt Glasperlenspiel auf

Vom 3. bis zum 5. September findet im Legoland das Lego-Vidiyo-Festival statt. Dann geht es neben den bunten Steinen vor allem um Musik. Was genau ist geboten?

Festivalzeit im Legoland: Neben Achterbahn-Action und Mitmachspaß treten am ersten September-Wochenende, also vom 3. bis zum 5. September, im Rahmen des Lego-Vidiyo-Festivals die beiden Bands Deine Freunde und Glasperlenspiel auf. Auch die Lego-Minifigur DJ L.L.A.M.A. macht auf seiner Welttournee Halt im Legoland und will am Freitag und Samstag im Miniland für die Gäste einheizen. L.L.A.M.A wird im Rahmen seiner Legoland-World-Tour in fünf Städten auflegen – unter anderem seine erste Single „Shake", die er gemeinsam mit dem dreifachen Grammy-Gewinner Ne-Yo und der Newcomerin Carmen DeLeon veröffentlicht hat.

Die Band Deine Freunde gibt beim Lego-Vidiyo-Festival drei seiner witzigen Songs zum Besten. Foto: Legoland

Zusätzlich gibt die Band Deine Freunde bei einem Gastauftritt am Freitag drei witzige Lieder zum Besten. Einer davon ist die Single „Na?!“, mit der das Trio als erste deutschsprachige Band in der Vidiyo-App von Lego vertreten ist. Mit ihrer Musik thematisieren Deine Freunde den alltäglichen Familienwahnsinn im Hip-Hop-Stil.

Die Gäste des Legolands können sich beim Lego-Vidiyo-Festival vom 3. bis zum 5. September auf eine Musikfestival-Atmosphäre und viele Mitmachaktionen freuen. Foto: Legoland

Den Abschluss des Musikwochenendes bilden Glasperlenspiel, die am Sonntag gleich zweimal auftreten werden. Das deutsche Elektropop-Duo veröffentlichte erst vor Kurzem ihren neuesten Hit „Lego-Schloss“ – eine Liebeserklärung also an die bunten Bausteine. Carolin und Daniel haben aber auch ihre Charthits „Echt“, „Nie vergessen“ und „Geiles Leben“ mit im Gepäck.

Zusätzlich zu den Bandauftritten ist Musikspaß auch zum Mitmachen geboten. Jede Stunde können kleine und große Gäste eine neue Choreographie lernen und gemeinsam vor der Bühne tanzen. Interaktive Spiele, Musik-Quiz und Karaoke-Aktionen sind ebenso geboten. Hollywood-Feeling können die Kinder an der Lego-Vidiyo-Kreativ-Station erleben, wo sie zu Regisseuren werden und die Hauptrolle in ihren eigenen Musikvideos spielen.

Auch die bekannten Legoland-Attraktionen haben geöffnet

Wer möchte, kann sich natürlich auch abseits der Musikbühne amüsieren. Wagemutige rauschen zum Beispiel den zwölf Meter hohen Wasserfall in der "Dschungel-X-Pedition" hinab und wer sich abkühlen möchte, liefert sich ein Wassergefecht in Käpt’n Nicks Piratenschlacht. Abenteurer können zum Feuerdrachen durch das Land der Ritter, während in der Lego-Ninjago-World kleine und große Ninjas ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen.

Wagemutige können den zwölf Meter hohen Wasserfall der Dschungel X-Pedition im Legoland hinabrauschen. Foto: Legoland

Für echtes Festivalfeeling gibt es im Legoland-Feriendorf einen Campingplatz für Übernachtungsgäste, außerdem thematisierte Zimmer. Alle Auftritte und Mitmachaktionen sind bereits im Eintrittspreis enthalten. Der Ticketverkauf vor Ort ist nicht möglich, Tickets müssen vorab online gebucht werden. (AZ)