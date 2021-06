Nach Einbruch in Günzburger Imbiss Lieferwagen gestohlen

In einen türkischen Imbiss in Günzburg ist vor wenigen Tagen eingebrochen worden. Der oder die Täter begnügten sich allerdings nicht mit dem Bargeld.

In einen türkischen Imbiss in der Schlachthausstraße in Günzburg ist in der Nacht von Donnerstag auf Freitag eingebrochen worden. Der oder die unbekannten Täter drangen laut Polizei über das Fenster in das Lokal ein und stahlen das Bargeld aus der Kasse. Anschließend flüchtete der Eindringling mit dem Lieferwagen des Imbisses, kam jedoch aufgrund des leeren Tanks nicht weit. Das Fahrzeug wurde deshalb zurückgelassen. Zeugen, welche Angaben zur Tat oder zum Täter machen können, sollen sich mit der Polizei Günzburg, Telefon 08221/919-0, in Verbindung setzen. (AZ)