Nach Kommandantenwahl: So geht es bei der Feuerwehr Günzburg weiter

Plus Der amtierende Kommandant Christian Eisele unterlag gegen Christoph Stammer. Beide sind zugleich Gerätewart und müssen zusammenarbeiten. Kann das funktionieren?

"Ich habe momentan noch keine Ahnung, wie es vernünftig weitergeht." - Dieser Satz stammt von Christoph Stammer, dem neu gewählten Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehr Günzburg, am Tag nach der Wahl. Und dieser Satz macht eines deutlich: Die Günzburger Wehr hat große Herausforderungen zu meistern.