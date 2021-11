Günzburg/Neu-Ulm

vor 26 Min.

Gefängnisstrafe: Mann flippt bei der Polizei Neu-Ulm völlig aus

Plus Sieben Polizisten hat er beleidigt und teils verletzt. Das Gericht in Günzburg verhängt eine deutliche Strafe. Wie ein Gutachter die Bodycam-Aufnahmen bewertet.

Von Wolfgang Kahler

Die Szenen der Bodycam lassen an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig: Bei einer Blutprobe kommt es in der Neu-Ulmer Polizeiinspektion zu tumultartigen Szenen. Ein Beamter fliegt regelrecht durch den Raum, landet an einem Rollwagen. Sieben Ordnungshüter müssen einen 38-Jährigen bändigen, der völlig ausflippt. Wegen Widerstand, Beleidigung und Körperverletzung ist der Ulmer vom Günzburger Schöffengericht nun zu einer mehrjährigen Gefängnisstrafe verurteilt worden.

