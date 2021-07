Günzburg

06:00 Uhr

Neubau des Altenheims in Günzburg: Kiermasz leitet das Projekt

Plus Der ehemalige Kammeltaler Bürgermeister hat eine ganze Reihe von Aufgaben im Landratsamt Günzburg. Nun kommt mit dem Wahl-Linderschen-Altenheim eine weitere hinzu.

Von Walter Kaiser

Die Pläne für den Neubau des Wahl-Linderschen-Altenheims in Günzburg machen weitere Fortschritte. Wie mehrfach berichtet, soll der Ersatzbau für das bestehende, aber in die Jahre gekommene Heim im Bereich der Georg-Simnacher-Stiftung beziehungsweise in der Nähe von Kreis- und Bezirkskrankenhaus neu errichtet werden. Einzelheiten des aktuellen Planungsstands wurden am Dienstag den Mitgliedern des Ausschusses für Soziales, Gesundheit, Familie und Senioren des Kreistags erläutert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen.

Themen folgen