Günzburg

vor 16 Min.

ÖDP zu Besuch: Bürgermeister-Landmann-Platz in Günzburg wird orange

ÖDP-Kundgebung mit Geldkoffer und Bauwagen am Samstag auf dem Bürgermeister-Landmann-Platz in Günzburg. Links: ÖDP-Bundesvorsitzender Christian Rechholz und Bundestagsdirektkandidatin Krimhilde Dornach im Gespräch mit Passanten. Rechts: ÖDP-Kreisvorsitzender Ronald Anich.

Plus Am Samstag machte der Bauwagen der ÖDP in Günzburg halt. Welche Rolle ein Geldkoffer spielte und welche Ziele die Partei bei der Bundestagswahl verfolgt.

Von Peter Wieser

Die Insel am Bürgermeister-Landmann-Platz hatte sich in eine orangefarbene Welt verwandelt: orangefarbene Sonnenschirme, ein orangefarbenes Fahrrad und auf orangenfarbenen Stühlen zwei Säcke gelbe Rüben. Die sind bekanntlich ebenfalls orange, vor allem aber ökologisch. Die Karotten waren das Giveaway bei der Kundgebung der Ökologisch-Demokratischen Partei (ÖDP) am Samstag in Günzburg.

