Parkbank in Günzburg beschädigt

Unbekannte haben in Günzburg im Bereich der Reisensburger Straße eine Parkbank beschädigt. Die Polizei sucht nun Zeugen.

In einer Parkanlage im Bereich der Reisensburger Straße wurde irgendwann in den vergangenen Tagen eine dort aufgestellte Parkbank aus der Verankerung gerissen und eine Böschung hinuntergeworfen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht derzeit noch nicht fest. Zeugen, die Angaben zu der Tat machen können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg, Telefon 08221/919-0, in Verbindung zu setzen. (AZ)