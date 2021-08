Pedelec aus Keller in Günzburg gestohlen

In Günzburg wird ein E-Bike aus einem abgeschlossenen Keller entwendet. Die Polizei weiß, um welches Rad es sich genau handelt.

Der Fahrradkeller in der Straße Am Stadtbach in Günzburg war nach Angaben der Polizei versperrt gewesen. Das hielt einen oder mehrere Unbekannte aber nicht davon ab, irgendwann in den Tagen von 21. bis 26. August ein E-Bike aus dem Keller zu stehlen.

Entwendet wurde ein grünes Pedelec der Marke Focus, Typ THROHN2 6.9.

Hinweise auf den oder die Täter oder den Verbleib des Rades bitte an die Polizei in Günzburg, Telefon 08221/919-0. (AZ)

