Person will vor Polizeikontrolle in Günzburg flüchten

Bei zwei von drei Kontrollierten findet die Polizei in Günzburg geringe Mengen Marihuana.

Eine aus drei Personen im Alter von 22 bis 32 Jahren bestehende Gruppe sollte am Freitag gegen 20 Uhr an einer Parkanlage im Bereich der Reisensburger Straße in Günzburg von der Polizei kontrolliert werden.

Eine der Personen versuchte zunächst, zu flüchten. Bei zwei der drei wurden geringe Mengen Marihuana gefunden. Sie erwartet nun ein Verfahren nach dem Betäubungsmittelgesetz, meldet die Polizei. (AZ)