Polizei ermittelt zwei Unfallflüchtige in Günzburg

Zwei Zeugen haben in Günzburg zwei Verkehrsunfälle beobachtet. Ihre Angaben zu den Verursachern führten zum Ermittlungserfolg der Polizei.

Der erste Unfall ereignete sich am Mittwochvormittag in Günzburg. Dabei bog ein Autofahrer von der Augsburger Straße nach rechts in den Wilhelm-Lorenz-Weg ab. Beim Abbiegen streifte der Wagen ein im Einmündungsbereich stehende Auto, dessen 66-jähriger Fahrer nach rechts in die Augsburger Straße abbiegen wollte. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zwei Zeugen konnten den Unfall jedoch beobachten. Aufgrund ihrer Angaben war es letztlich möglich, den Unfallverursacher zu ermitteln. Gegen diesen 71-Jährigen leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes des unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle ein. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 2000 Euro. Der zweite Unfall geschah am Mittwochmittag auf einem Parkplatz in der Dillinger Straße. Dort wurde ein geparktes Auto von einem zunächst unbekannten Autofahrer angefahren. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Dies wurde von einem Zeugen beobachtet. Aufgrund seiner Angaben ermittelten die Beamten letztlich den 57-jährigen Unfallverursacher. Gegen ihn leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes des unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle ein. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. (AZ)