Polizei findet bei Kontrollen in Günzburg Marihuana

Auch Crusher und ein Joint wurden gefunden. Zudem stellte die Polizei einen Fahrzeugschlüssel sicher, damit ein Mann nicht möglicherweise bekifft Auto fährt.

Eine Polizeistreife ist am Samstag an der Parkanlage neben der Reisensburger Straße in Günzburg vorbeigefahren. Hierbei sahen die Einsatzkräfte drei Personen, von denen zwei die Flucht ergriffen. Ein 19-Jähriger, der blieb, wurde einer Personenkontrolle unterzogen. Hierbei händigte er eine Dose mit einer geringen Menge Marihuana aus, die er zuvor versucht hatte, in seiner Unterhose zu verstecken. Das Betäubungsmittel sowie ein Crusher wurden sichergestellt. Anschließend konnten auch die beiden weiteren Personen im Umfeld der Parkanlage kontrolliert werden, aber ohne Ergebnis.

Am Samstagnachmittag wurden zudem zwei Personen am Bahnhof in Günzburg einer Kontrolle unterzogen. Im Verlauf des Gesprächs erklärte ein 24-Jähriger, Marihuana, einen Crusher und einen fertig gedrehten Joint bei sich zu haben. Die Polizei stellte alles sicher. Bei einem 20-Jährigen verlief die Kontrolle ergebnislos. Da dieser jedoch mit dem Auto da war und seine Fahrtüchtigkeit aufgrund der Verweigerung eines Drogenschnelltests nicht zweifelsfrei festgestellt werden konnte, wurde der Fahrzeugschlüssel sichergestellt, um eine Drogenfahrt zu unterbinden, berichtet die Polizei. (AZ)