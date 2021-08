Polizei klärt nach Personenkontrolle in Günzburg Diebstahl auf

Quasi als Nebeneffekt einer Personenkontrolle in Günzburg klärten Polizeibeamte einen Ladendiebstahl auf. Der Mann hatte auch noch Drogen dabei.

Zwei Delikte werden einem 35-jährigen Mann in Günzburg zur Last gelegt, der von Polizeibeamten kontrolliert wurde: Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und Ladendiebstahl. Die Beamten fanden in seinem Geldbeutel eine kleine Menge an Betäubungsmitteln, zudem stellten die Beamten in seinem Rucksack Spirituosen und Tabakwaren sicher, die einem zurückliegenden Ladendiebstahl zugeordnet werden konnten. (AZ)