Polizei reagiert auf Baustelle an Ulmer Straße in Günzburg mit Kontrollen

Plus Die Anwohner wird es freuen, die Autofahrer wird es ärgern. Die Kontrollen auf verbotenen Schleichwegen sollen in Günzburg verstärkt werden. Ein Überblick.

Zehn Tage leiden inzwischen Anwohnerinnen, Autofahrer, Fußgängerinnen und Radfahrer gleichermaßen wegen der Baustelle an der Ulmer Straße. Die einen, weil sie plötzlich drastisch mehr Verkehr und Lärm ertragen müssen, und die anderen, weil sie kaum mehr sicher die Straße überqueren können oder große Umwege in Kauf nehmen müssen. Doch weil das längst nicht jeder macht, sind die zum Teil schmalen Anliegerstraßen Hasengasse und Auf dem Gries zu beliebten Schleichwegen verkommen. Das weiß auch die Polizei und reagiert.