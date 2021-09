Polizei sucht Unbekannte, die Autoscheibe in Günzburg einschlugen

Entweder waren unbekannte Personen auf Beutezug oder es war reine Zerstörungswut: In Günzburg wurde die Scheibe eines parkenden Autos eingeschlagen.

Die Straße „Am Stadtbach“ in Günzburg ist gut frequentiert. Deshalb sind die Chancen groß, dass Zeugen Angaben zu einer Tat machen können, die sich am Mittwoch zwischen 7.30 Uhr und 18.30 Uhr ereignet haben muss. An einem weißen Seat, der dort auf einem Parkplatz im Bereich der Straße abgestellt war, wurde eine Seitenscheibe eingeschlagen. Die bislang unbekannten Personen verursachten einen Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Zeugen, die Angaben zu Personen machen können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg unter Telefon 08221/9190 in Verbindung zu setzen. (AZ)