Polizei sucht Unfallflüchtige in Günzburg und Ichenhausen

Zwei Unfälle an geparkten Autos in Günzburg und Ichenhausen beschäftigen die Beamten der Polizeiinspektion Günzburg. Zeugen werden gesucht.

Die erste Unfallflucht ereignete sich in Günzburg am Montag, 22. November, im Zeitraum von 6.30 Uhr bis 11. Uhr. Auf dem Mitarbeiterparkplatz in der Ferdinand-Porsche-Straße wurde ein geparkter schwarzer BMW angefahren und beschädigt. Zu einer weiteren Unfallflucht kam es laut Polizei in Ichenhausen am Dienstag im Zeitraum von 10 Uhr bis 10.30 Uhr.

Autos in Günzburg und Ichenhausen angefahren: Polizei ermittelt

In der Hinteren Ostergasse wurde ein ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkter roter Pkw der Marke Peugeot von einem anderen Fahrzeug angefahren. Hierdurch wurde der Heckbereich beschädigt. Zeugen, die zu beiden Unfällen sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 08221/9190 an die Polizei Günzburg zu wenden. (AZ)