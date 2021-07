Günzburg

16:49 Uhr

Polizei sucht Zeugen einer Schlägerei unter Jugendlichen in Günzburg

Die Polizei sucht Zeugen einer Schlägerei unter Jugendlichen am Montagabend.

Es könnte Eifersucht im Spiel gewesen sein, als am Montagabend in Günzburg eine Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen in einer Schlägerei endete.

Der Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Augsburger Straße gilt als beliebter Treffpunkt. Am Montagabend trafen sich dort gegen 21 Uhr ein 17-Jähriger und eine 15-Jährige. Im Laufe ihres Treffens kamen noch zwei männliche Personen hinzu. Hierbei kam es laut Polizei zu einer Auseinandersetzung zwischen dem 17-Jährigen und den beiden weiteren Jugendlichen, da einer von diesen versuchte, die 15-Jährige zu umarmen. Zwei gegen einen Der 17-Jährige wurde bei der Auseinandersetzung von den beiden anderen Jugendlichen gemeinsam geschlagen und dabei leicht verletzt. Von den beiden Angreifern waren zunächst jeweils nur die Vornamen bekannt. Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen konnte nun einer der Tatverdächtigen ermittelt werden. Hierbei handelte es sich um einen 16-Jährigen aus dem Landkreis Günzburg. Der zweite Tatverdächtige ist bisher noch unbekannt. Im Laufe der Befragungen wurde zudem bekannt, dass der Vorfall wohl von mehreren Zeugen beobachtet wurde. Diese werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg unter Telefon 08221/9190 in Verbindung zu setzen. (AZ)

