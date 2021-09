Polizei sucht Zeugen zweier Unfallfluchten in Günzburg

Ein angefahrenes Auto und ein defekter Außenspiegel: Weil sich die Verursacher oder die Verursacherin dieser Unfälle davonmachten, sucht sie die Polizei nun wegen Unfallflucht.

Auf dem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses in der Parkstraße in Günzburg wurde zwischen 21. und 23. September ein dort abgestellter, schwarzer Renault angefahren und beschädigt. Die bislang unbekannten Unfallverursacher entfernten sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Am beschädigten Renault entstand ein Sachschaden von etwa 2000 Euro. Eine weitere Unfallflucht ereignete sich am Donnerstagnachmittag gegen 15 Uhr in der Dillinger Straße in Günzburg. Dort kam einer 22-jährigen Autofahrerin ein graues Auto entgegen, das zu weit links auf der Fahrbahn fuhr. Dabei streifte das graue Auto den linken Außenspiegel des Wagens der 22-Jährigen und beschädigte ihn. Anschließend entfernte sich der unbekannte Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Am Fahrzeug der Frau entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Zeugenhinweise zu beiden Unfällen erbittet die Polizeiinspektion Günzburg unter Telefon 08221/9190. (AZ)