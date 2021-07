Polizeibeamte bewahren in Günzburg einen Mann mit Messer vor Suizid

Weil in Günzburg ein Mann mit einem größeren Messer auffiel, rückten mehrere Polizeistreifen aus. Dadurch verhinderten sie einen geplanten Selbstmord.

Nach schwerwiegenden Straftaten schrillen die Alarmglocken, wenn ein Mann mit einem größeren Messer in der Öffentlichkeit auffällt. Am Montagabend wurde die Polizei darüber informiert, dass sich eine männliche Person mit einem größeren Messer im Bereich des Parkplatzes eines Supermarktes in der Augsburger Straße aufhält. Durch mehrere Streifenbesatzungen der Polizeiinspektion Günzburg wurde unverzüglich eine Fahndung nach der betreffenden Person eingeleitet.

In die Bezirksklinik gebracht

Im Rahmen der Fahndung konnte die Person schließlich durch die Polizei im Bereich der Christa-Wall-Straße bzw. Von-Richthofen-Straße angetroffen werden. Bei der Befragung durch die Polizeibeamten zeigte sich der Mann kooperativ. Dabei stellte sich heraus, dass der 32-Jährige offensichtlich mit Suizidgedanken das Messer zuvor in einem Verbrauchermarkt gestohlen hatte. Der Mann wurde von der Polizei zur ärztlichen Behandlung im Bezirkskrankenhaus untergebracht. Das von ihm gestohlene Küchenmesser wurde sichergestellt. (AZ)